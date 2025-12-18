Трамп пригрозил Венесуэле «забрать обратно похищенную нефть»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен получить назад «похищенные Венесуэлой» права на нефть. Об этом политик рассказал в ходе общения со СМИ на территории военной базы Эндрюс недалеко от Вашингтона.

«Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали нашу нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их», - высказался американский лидер.

Ранее авторитетный американский журналист Такер Карлсон предупредил, что Трамп может уже в ближайшие часы объявить Венесуэле войну. По его словам, эту информацию он получил от своих источников в Конгрессе США.