Трамп пригрозил Венесуэле «забрать обратно похищенную нефть»

Американский лидер считает, что Каракас отобрал у США право на принадлежащие им ресурсы.
Тимур Юсупов 18-12-2025 00:30
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен получить назад «похищенные Венесуэлой» права на нефть. Об этом политик рассказал в ходе общения со СМИ на территории военной базы Эндрюс недалеко от Вашингтона.

«Не забывайте, они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали нашу нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их», - высказался американский лидер.

Ранее авторитетный американский журналист Такер Карлсон предупредил, что Трамп может уже в ближайшие часы объявить Венесуэле войну. По его словам, эту информацию он получил от своих источников в Конгрессе США.

