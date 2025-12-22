МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Береговая охрана США устроила погоню за танкером у берегов Венесуэлы

Это третье судно, которое США задерживают у венесуэльских берегов с начала декабря.
Виктория Бокий 22-12-2025 05:58
© Фото: war.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Американская береговая охрана погналась за танкером у берегов Венесуэлы. По данным газеты New York Times, судно сопротивлялось перехвату и подавало сигналы бедствия, когда направлялось из Карибского моря в Атлантический океан.

Предположительно, речь идет о танкере Bella 1, который шел к Венесуэле под флагом Панамы. Это третье судно, которое США задерживают у венесуэльских берегов с начала декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полной блокаде всех «подсанкционных» танкеров, которые следуют в Венесуэлу и из нее. Его слова прозвучали на фоне обещаний нанести удары по наркоторговцам на суше. В Каракасе все это считают покушением на суверенитет с целью сменить власть в стране ради захвата ее природных ресурсов.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог-американист Алексей Черняев выразил мнение, что действия США в отношении Венесуэлы – это попытка оказать давление на президента Николаса Мадуро. Такими действиями американцы добиваются добровольного ухода руководства Латиноамериканской страны.

#сша #венесуэла #танкер #береговая охрана США #Bella 1
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 