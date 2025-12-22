Американская береговая охрана погналась за танкером у берегов Венесуэлы. По данным газеты New York Times, судно сопротивлялось перехвату и подавало сигналы бедствия, когда направлялось из Карибского моря в Атлантический океан.

Предположительно, речь идет о танкере Bella 1, который шел к Венесуэле под флагом Панамы. Это третье судно, которое США задерживают у венесуэльских берегов с начала декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полной блокаде всех «подсанкционных» танкеров, которые следуют в Венесуэлу и из нее. Его слова прозвучали на фоне обещаний нанести удары по наркоторговцам на суше. В Каракасе все это считают покушением на суверенитет с целью сменить власть в стране ради захвата ее природных ресурсов.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог-американист Алексей Черняев выразил мнение, что действия США в отношении Венесуэлы – это попытка оказать давление на президента Николаса Мадуро. Такими действиями американцы добиваются добровольного ухода руководства Латиноамериканской страны.