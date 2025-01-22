Артиллеристы расчистили дорогу штурмовикам в районе Красноармейска

В районе Красноармейска артиллерия группировки «Центр» бьет по скоплениям живой силы противника, по его бронетехнике и опорным пунктам. В течение нескольких минут артиллеристы заряжают орудие и ждут команды, чтобы открыть огонь. Главное в работе расчета - ни минуты промедления.

«Скорость очень важна для нас. Пехота должна двигаться, а мы должны действовать быстрее. Чем быстрее мы накинем снарядов на цель, тем быстрее пехота побежит вперед. Грубо говоря, у нас минута на цель», - рассказал старший офицер на батарее Владислав Яковлев.

Украинские БПЛА активно охотятся за гаубицей, расчет по несколько раз за день вынужден отбиваться от вражеских «птичек» из стрелкового оружия. Дрон завис прямо над расчетом, но столкнувшись с прицельными автоматными очередями, пролетел дальше. Сбить вражеский беспилотник смогли бойцы на соседних позициях. Избежав атаки с воздуха, расчет гаубицы тут же произвел еще один выстрел, замаскировал орудие и спрятался в укрытие.

Расчет гаубицы «Мста-Б» работает по опорным пунктам противника, укреплениям и блиндажам. Но и движущаяся бронетехника врага - привычная цель для артиллеристов.

«Танк противника заезжал в населенный пункт, в котором мы наступаем. Пытался выбить наши мотострелковые подразделения с занятых рубежей. FPV-дрон его обездвижил, мы его добили», - вспомнил командир гаубичного дивизиона Арман Валиев.

В послужном списке расчета есть и натовская техника. По словам бойцов, «Абрамсов» и «Леопардов» они уже давно не встречали, но совсем недавно уничтожили американский «Бредли».

«Это было ночью, снег шел. Старший офицер батареи подал команду, мы навелись, записали установки. Первый выстрел - попали, вторым - додавили противника. Так и поразили "Бредли"», - поделился командир орудия Юрий Яковлев.

На Красноармейском направлении расчет часто применяет высокоточный корректируемый снаряд «Краснополь» - увернуться от него у противника нет ни малейшего шанса.