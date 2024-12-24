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Лазерное наведение: артиллеристы показали, как применяют «Краснополь»

Высокоточный снаряд позволяет уничтожать цель с одного выстрела.
Варвара Шрадер 2024-12-24 22:17:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красноармейском направлении специальной операции российские артиллеристы громят позиции противника, помогая продвигаться пехоте. Для особенно сложных целей у расчетов гаубицы «Мста-Б» есть высокоточные боеприпасы «Краснополь».

«Краснополь» позволяет уничтожать заданную цель с одного выстрела. За день на позиции противника может прилетать по несколько десятков таких снарядов.

«Было даже по 40 и 50 снарядов в сутки. Работы много», - рассказывает командир орудия.

Перед работой по цели артиллеристы заносят в специальную программу показатели давления, температуры воздуха и вес метательного снаряда, скорость, направление ветра и другие значения. Расчет получает данные для корректировки полета. Их устанавливают на сам «Краснополь».  

Калибр стандартный для нашей артиллерии - 152 миллиметра. Это позволяет применять «Краснополь» не только при работе с гаубицей «Мста-Б», но и многими другими артиллеристскими установками, которые находятся на вооружении ВС РФ.

«Здесь все довольно упрощено тем, что через электронную головку ты забиваешь установки, нужные тебе. Снаряд не надо собирать. Он уже готов. Только записать установки осталось», - отмечает командир взвода.

Работать «Краснополем» помогают беспилотники «Орлан», которые лазерным лучом подсвечивают цели и корректирует траекторию удара.

Ранее «Звезда» рассказывала, как артиллеристы лишили ВСУ последнего козыря на Красноармейском направлении.

#Россия #артиллерия #краснополь #МО РФ #наш эксклюзив #красноармейское направление
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