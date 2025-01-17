FPV-дрон сжег замаскированную «Гвоздику» ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки «Гвоздика» в Харьковской области. Ее сжег оператор российского FPV-дрона.

Украинские боевики замаскировали САУ во дворе дома на окраине одного из населенных пунктов. Несмотря на их старания, военнослужащие группировки войск «Север» смогли обнаружить самоходную артиллерийскую установку противника при помощи беспилотника.

К нанесению удара привлекли расчет FPV-дрона. Удалось добиться прямого попадания. Помимо этого, российские военнослужащие ударили артиллерией, которую навели и корректировали с помощью беспилотника. Уничтожение украинской самоходки довершил расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б».

Ранее Минобороны России показало, как операторы беспилотников уничтожают украинских боевиков на Кураховском направлении. Удары наносились в районе населенного пункта Янтарное.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.