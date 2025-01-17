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FPV-дрон сжег замаскированную «Гвоздику» ВСУ в Харьковской области

Противник пытался спрятать САУ во дворе дома, но безуспешно - при помощи беспилотников ее удалось заметить, несмотря на все старания.
2025-01-17 16:01:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки «Гвоздика» в Харьковской области. Ее сжег оператор российского FPV-дрона.

Украинские боевики замаскировали САУ во дворе дома на окраине одного из населенных пунктов. Несмотря на их старания, военнослужащие группировки войск «Север» смогли обнаружить самоходную артиллерийскую установку противника при помощи беспилотника.

К нанесению удара привлекли расчет FPV-дрона. Удалось добиться прямого попадания. Помимо этого, российские военнослужащие ударили артиллерией, которую навели и корректировали с помощью беспилотника. Уничтожение украинской самоходки довершил расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б».

Ранее Минобороны России показало, как операторы беспилотников уничтожают украинских боевиков на Кураховском направлении. Удары наносились в районе населенного пункта Янтарное. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #САУ #Гвоздика #харьковское направление #FPV-дроны
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