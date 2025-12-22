Рябков заявил о серьезных вопросах к США относительно украинского кризиса

У Москвы остается ряд серьезных вопросов к властям США в контексте урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе своего выступления на полях дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат назвал принципиально важным тот факт, что администрация Дональда Трампа согласилась с тем, что одной из первопричин кризиса стала экспансия НАТО в сторону российских границ.

«В недавно опубликованной стратегии нацбезопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», - сказал Рябков.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что Москва настаивает на выполнении Западом обещаний о нерасширении НАТО на восток. Он напомнил, что альянс публично обещал не расширяться, но в итоге в составе блока оказался целый ряд новых членов. Кроме того, Путин отметил, что Россия готова работать со странами западного блока на равных. Глава государства уточнил, что если удастся прийти к тому, что все участники мировой политики будут относиться друг к другу с уважением, то от этого выиграют все стороны.

Стратегия национальной безопасности, о которой упомянул Сергей Рябков, была опубликована Белым домом 7 декабря 2025 года. В документе Россия исключена из «прямых угроз». Значительное количество пунктов посвящено критике Евросоюза, его внутренней и внешней политике. В стратегии Штаты также уделяют больше внимания внутренним проблемам страны.