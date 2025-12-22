МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков заявил о серьезных вопросах к США относительно украинского кризиса

Дипломат отметил усилия администрации Дональда Трампа для создания атмосферы, способствующей началу предметных и плодотворных переговоров на украинском треке.
Ян Брацкий 22-12-2025 16:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У Москвы остается ряд серьезных вопросов к властям США в контексте урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков в ходе своего выступления на полях дискуссионного клуба «Валдай». Дипломат назвал принципиально важным тот факт, что администрация Дональда Трампа согласилась с тем, что одной из первопричин кризиса стала экспансия НАТО в сторону российских границ.

«В недавно опубликованной стратегии нацбезопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока. Это совершенно не означает, что у нас не осталось вопросов к американской стороне, в том числе в украинском контексте», - сказал Рябков.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что Москва настаивает на выполнении Западом обещаний о нерасширении НАТО на восток. Он напомнил, что альянс публично обещал не расширяться, но в итоге в составе блока оказался целый ряд новых членов. Кроме того, Путин отметил, что Россия готова работать со странами западного блока на равных. Глава государства уточнил, что если удастся прийти к тому, что все участники мировой политики будут относиться друг к другу с уважением, то от этого выиграют все стороны.

Стратегия национальной безопасности, о которой упомянул Сергей Рябков, была опубликована Белым домом 7 декабря 2025 года. В документе Россия исключена из «прямых угроз». Значительное количество пунктов посвящено критике Евросоюза, его внутренней и внешней политике. В стратегии Штаты также уделяют больше внимания внутренним проблемам страны.

#Украина #НАТО #сша #МИД РФ #рябков #стратегия нацбезопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 