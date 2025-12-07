Песков назвал положительным исключение России из «прямых угроз» США

Исключение России из «прямых угроз» США является положительным шагом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», - цитирует его слова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что необходимо более детально ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», - подчеркнул Песков.

Ранее газета Telegraph сообщила, что новая стратегия национальной безопасности США не стала включать критику в адрес России.