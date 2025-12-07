МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал положительным исключение России из «прямых угроз» США

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что необходимо ознакомиться со стратегией.
Глеб Владовский 07-12-2025 09:21
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Исключение России из «прямых угроз» США является положительным шагом. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы считаем это позитивным шагом», - цитирует его слова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что необходимо более детально ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

«В целом, эти посылы, конечно, контрастируют с подходами прежних администраций», - подчеркнул Песков.

Ранее газета Telegraph сообщила, что новая стратегия национальной безопасности США не стала включать критику в адрес России.

#Россия #сша #Вашингтон #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 