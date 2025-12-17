МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на Восток

Российский лидер напомнил, что Запад сознательно довел ситуацию на Украине до войны.
17-12-2025 15:04
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Россия настаивает на выполнении обещаний о нерасширении НАТО на Восток. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы ничего особенного не требуем. Мы, повторяю еще раз, настаиваем на выполнении данных нам обещаний», - подчеркнул глава государства на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Он напомнил, что альянс публично пообещал не расширяться. Но в итоге было несколько волн присоединения новых членов. Кроме того, страны Запада осознанно довели ситуацию на Украине до войны.

Ранее Путин заявил, что в Европе никакой цивилизации нет. Там наблюдается сплошная деградация.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Москва #Минобороны России #НАТО #Владимир Путин #обещание #расширение нато
