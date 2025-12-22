Владимир Зеленский сразу после выборов в 2019 году нарушил собственное обещание искоренить кумовство и коррупцию, это грозит ему катастрофой как в политическом, так и в военном плане. Об этом написала британская газета Times.

В материале отмечается, что во время предвыборной кампании глава киевского режима говорил, что им «будут искоренены» кумовство и коррупция, «ставшие повсеместными» в политике страны. Однако, отмечает издание, в течение года после победы в предвыборной гонке Зеленский назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с «его комедийной труппой "Квартал 95"».

Как подчеркивает газета, долгие годы Зеленский защищал свое решение. Он ссылался на то, что ему якобы необходимо окружить себя теми, кому он может доверять. Издание считает, что теперь это может обернуться для киевского режима не только политическим, но и военным крахом.

«Сейчас на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими с Зеленским в индустрии развлечений, это решение грозит обернуться катастрофой», - пишет издание.

Ранее Служба внешней разведки России отметила резкое падение морального духа боевиков ВСУ на фронте в результате коррупционного скандала, известного как «дело Миндича». Все больше украинских бойцов покидают позиции, не желая умирать ради пополнения счетов команды главы киевского режима в зарубежных банках, подчеркнули разведчики. На этом фоне стремительно падает авторитет главкома ВСУ Александра Сырского, который известен тесной связью с командой Зеленского.

Также в СВР раскрыли связь польской посреднической фирмы и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Схема предполагает поставки боеприпасов для нужд ВСУ в рамках «чешской снарядной инициативы» по многократно завышенным ценам через польскую компанию. Планируется, что компания будет закупать вооружение в разных странах в пределах $1 000 за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью $5 000 за штуку.