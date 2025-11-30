МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР раскрыла связь польской посреднической фирмы и Ермака

Схема предполагает поставки боеприпасов для нужд ВСУ в рамках «чешской снарядной инициативы» по многократно завышенным ценам через польскую компанию.
Виктория Бокий 09-12-2025 11:45
© Фото: Christinne Muschi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Киевский режим приготовил новую схему «воровства денег западных налогоплательщиков». Об этом сообщает Служба внешней разведки России.

По данным СВР, схема предполагает поставки боеприпасов для нужд ВСУ в рамках «чешской снарядной инициативы» по многократно завышенным ценам через польскую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что компания будет закупать вооружение в разных странах в пределах $1 000 за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью $5 000 за штуку.

Известно, что оплачивать поставки будут западные страны. Однако деньги на это будут идти в основном из «карманов» Великобритании, ФРГ, Франции, Дании и Норвегии.

Польская PHU LECHMAR уже не раз подозревалась в выводе за рубеж средств западной финансовой помощи, которая направлялась на Украину. К услугам компании неоднократно обращались лица, связанные с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и «другими представителями коррупционной группировки Миндича - Зеленского».

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Лондон разработал план, чтобы сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа. Британские компании реализуют многомиллиардные контракты на производство военной техники для Киева. Идет ориентация на наращивание поставок беспилотников Украине за счет средств стран Европейского союза.

#Украина #СВР РФ #схема #воровство #PHU LECHMAR
