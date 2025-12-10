МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Коломойский* заявил о покушении на Миндича в Израиле

По словам украинского олигарха, преступники арестованы, домработницу ранили.
Владимир Рубанов 10-12-2025 18:18
© Фото: Telegram/stranaua

На бизнесмена Тимура Миндича было совершено покушение 28 ноября в Израиле, заявил Игорь Коломойский* на заседании суда по своему делу. Больше подробностей он пообещал рассказать на судах завтра и послезавтра. По словам украинского олигарха, преступники арестованы, домработницу ранили.

Миндич - украинский предприниматель и продюсер, один из совладельцев студии «Квартал 95» и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского. Он является ключевым подозреваемым в коррупционном деле «Энергоатома».

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины считают, что именно он создал и возглавлял группировку, которая вымогала откаты 10-15% от контрактов компании. Они контролировали закупки, кадры и платежи, что привело к хищениям на сотни миллионов долларов. Обвинения предъявлены семерым, включая экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, главу службы безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

 Миндич сбежал из страны до прихода к нему детективов. Обыски прошли в 70 локациях, собрано 1 000 часов записей. Бизнесмен объявлен в розыск, Зеленский ввел против него санкции.

* Игорь Коломойский внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

