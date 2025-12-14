Guardian: стрелки в Сиднее перед атакой бросили в толпу бомбы

Террористы в Сиднее бросили в людей несколько самодельных бомб перед стрельбой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материалы дела.

В опубликованных документах изложены обвинения по атаке 14 декабря на пляже Бонди-Бич. 24-летний Навид Акрам обвиняется в убийстве 15 человек и ранении десятков других во время празднования Хануки. Его 50-летний отец Саджид Акрам является вторым предполагаемым стрелком. Он скончался на месте происшествия.

В полицейских материалах говорится, что, по мнению следователей, перед началом стрельбы в толпу были брошены три самодельные бомбы и взрывное устройство, замаскированное под теннисный мяч. Хотя они не взорвались, полиция утверждает, что это были «работоспособные самодельные взрывные устройства».

Кроме того, в судебном документе говорится о доказательствах того, что эта пара «тщательно планировала этот террористический акт в течение многих месяцев». Предположительно, это включало создание видеоролика, «вдохновленного ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации)», обучение обращению с огнестрельным оружием и изготовление взрывчатки.

Полицейские считают, что за два дня до нападения эта пара совершила разведывательную поездку в Бонди. Там они отправились к пешеходному мосту, с которого впоследствии открыли огонь по собравшимся на еврейском фестивале.

По утверждению полиции, среди изъятых предметов были два одноствольных дробовика, винтовка Beretta, самодельные взрывные устройства - три бомбы из труб и одна бомба, спрятанная в теннисном мяче, а также крупногабаритная бомба СВУ.

В результате террористического акта в Австралии погибли 16 человек, включая одного из нападавших. В их числе есть россияне, сообщили в МИДе.

* - ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.