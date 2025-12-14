МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Премьер Австралии назвал терактом вооруженную атаку на пляже в Сиднее

Число жертв нападения в праздник Хануки достигло 12 человек.
Владимир Рубанов 14-12-2025 14:58
© Фото: AuBc, CHANNEL 7, CHANNEL 9 © Видео: AuBc, CHANNEL 7, CHANNEL 9

Вооруженная атака на пляже Бонди-бич в Сиднее в праздник Хануки является терактом, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс. Полиция установила личность одного из стрелков. Это некий Нарвид Акрам, он жил на юго-западе города. Полиция проводит обыск в его доме, передает ABC.

Премьер-министр Энтони Албанезе тоже заявил, что в Бонди во время Хануки произошел теракт против австралийских евреев. Он добавил, что это целенаправленное нападение и «нападение на каждого австралийца».

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс подтвердил, что число жертв достигло 12 человек. По его словам, один из нападавших убит, а второй задержан. Миннс подчеркнул, что атака была преднамеренной.

По меньшей мере 18 человек были госпитализированы, в том числе двое сотрудников полиции, ребенок с травмой руки и мужчина с огнестрельным ранением головы. На место происшествия были направлены более 40 бригад скорой помощи и вертолеты. Обнаружены подозрительные предметы, которые в данный момент проверяют специалисты.

Дроны зафиксировали перестрелку с полицией. News.com.au сообщает, что оба стрелка, вероятно, были в бронежилетах и с патронными поясами. Они подошли к месту мероприятия и открыли огонь, используя дробовик и штурмовую винтовку, уточнил свидетель.

Очевидец нейтрализовал одного террориста. Видеозапись с участием австралийца быстро распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как злоумышленник прицелился, чтобы выстрелить, но в этот момент сзади на него налетел безоружный человек и отнял ружье.

#в стране и мире #Теракт #стрельба #австралия #Сидней #Вооруженное нападение #Ханука
