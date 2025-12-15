МИД: среди жертв теракта в Австралии есть россияне

Среди жертв стрельбы в Австралии есть российские граждане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии. Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях», - подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Канберра может ограничить гражданское население во владении оружием. Это коснется количества вооружения, которое сможет приобрести один человек согласно лицензии.

В воскресенье, 14 декабря, на набережной Сиднея произошло нападение на людей, которые праздновали еврейский праздник Ханука. Двое вооруженных лиц открыли стрельбу по находившимся на пляже из крупнокалиберных винтовок. В результате ЧП, которое власти назвали террористическим актом, погибли 15 человек.