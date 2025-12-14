МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ABC: полиция установила личность одного из устроивших стрельбу в Сиднее

Полиция проводит обыск в доме этого человека.
Владимир Рубанов 14-12-2025 17:32
© Фото: AuBc, CHANNEL 7, CHANNEL 9

Сотрудники полиции штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из стрелявших на пляже в Сиднее, сообщает телеканал ABC. Это Навид Акрам, проживавший в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. Полиция проводит обыск в доме этого человека в рамках расследования нападения.

В результате массовой стрельбы на пляже Бонди в Сиднее подтверждена гибель 12 человек, включая одного из двух стрелков. Атака произошла в первую ночь Хануки, восьмидневного еврейского праздника, посвященного стойкости веры. По данным полиции, другой стрелок получил ранения и был задержан в критическом состоянии. На данном этапе неясно, кто из них Акрам.

Комиссар полиции штата Мал Лэньон предположил, что один из стрелков был известен властям, но очень мало. По его словам, это был не такой человек, «на кого мы бы автоматически обратили внимание».

На видеозаписи с места происшествия видно, как двое мужчин открывают огонь с моста по толпе. Свидетель заявил, что стрельба длилась около 10 минут. Пострадали 29 человек, в том числе двое полицейских. По данным полиции, в автомобиле было обнаружено предположительно самодельное взрывное устройство.

#в стране и мире #Теракт #австралия #Массовая стрельба #Сидней #Ханука
