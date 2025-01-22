Клименко объяснил, зачем Трамп выделил $500 млрд на ИИ

Внимание нового президента США Дональда Трампа к технологиям искусственного интеллекта объясняется тем, что это актуальный технологический тренд, заявил «Звезде» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Мы с вами должны понимать, что мы живем в промышленной революции четвертой. И мы на волне перехода, сравнимого с волной перехода на двигатели внутреннего сгорания. Соответственно, внедрение ИИ решает одну из главных задач человечества. Производительность труда - это не только беда России, но и всего мира», - сказал Клименко.

Трамп, как бизнесмен, понимает, где деньги, считает эксперт. Поэтому его поход в ИИ представляется абсолютно естественным. Американский президент делает это с присущими ему эффектами пиара - например, выпускает свои мемкоины.

«Он действует в рамках того проекта, который на технологическом тренде. Трампу надо отдать должное - он их улавливает хорошо и доверяет своим советникам. И деньги существенные, и конкуренция с Китаем настолько высока, что Трампу приходится запускать серьезные проекты», - отметил Клименко.

Эксперт считает преувеличенными предостережения об угрозе человечеству от развитого искусственного интеллекта. Он напомнил о рассуждениях бизнесмена Илона Маска годичной давности, когда он призвал всех приостановить развитие ИИ, а потом запустил свой Grok.

«Лично я считаю, что история повторяется с 1980-ми годами. Мы тогда изучали ИИ того времени, и тоже считалось, что, если компьютер научится играть в шахматы лучше, чем человек, мы получим тот ИИ, который нас уничтожит», - рассказал эксперт.

Клименко напомнил, что сейчас каждый смартфон за 15 тысяч рублей может обыграть гроссмейстера и это ничего не изменило.

«Но так как мы внутри индустрии, я вижу смысл запугивания в том, что ИИ "всех победит", только в одном случае - когда хочется денег. В целом никакой угрозы для человечества на ближайшие лет сто я не вижу. Скорее инопланетяне прилетят, это более вероятно», - заявил эксперт.

Дональд Трамп объявил о создании проекта по развитию искусственного интеллекта Stargate. Это совместное предприятие OpenAI, SoftBank и Oracle с бюджетом $500 млрд. США планируют построить 20 крупнейших дата-центров и укрепить свое лидерство в этой сфере.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна стать лидером по использованию ИИ. В России действует Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.