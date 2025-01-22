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Трамп выделит частным инвесторам $500 млрд на развитие ИИ

Как ожидается, первым масштабным проектом станет создание крупного центра обработки данных в Техасе.
Ян Брацкий 2025-01-22 01:49:29
© Фото: Axel Heimken, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о выделении $500 млрд на создание инфраструктуры искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Об этом стало известно журналистам CBS News. По данным осведомленных источников, для этих целей планируется создать совместную компанию StarGate.

Ожидается, что один из будущих руководителей компании посетит Белый дом, где встретится с Трампом.

«StarGate начнет с проекта центра обработки данных в Техасе и потом расширится на другие штаты. К предприятию присоединятся и другие инвесторы, но пока не ясно, какие именно», - сообщает CBS News.

Совладельцы будущей компании планируют выделить изначально $100 млрд и вложить остальные в течение четырех последующих лет.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Дональд Трамп предложил им запомнить название компании, которая будет создана лидирующими в мире технологическими гигантами.

#сша #Трамп #искусственный интеллект #Инвестиции #техас
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