Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Документ содержит несколько десятков изменений для Указа Президента РФ от 10 октября 2019 года №490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и в Национальную стратегию. Прежняя версия указа содержала основные принципы развития и использования технологий искусственного интеллекта, цели, задачи и приоритетные направления, поддержку научных исследований, разработку программного обеспечения (ПО), подготовку кадров и регулирование общественных отношений в этой области.

В обновлениях подписанного Путиным указа обозначены произошедшие в 2022-2023 годах изменения - односторонние ограничительные меры недружественных России стран и дополнительные международные препятствия развитию ИИ в РФ, меняющаяся экономическая ситуация.

Новыми вызовами стали нехватка вычислительных мощностей, ограничение недружественными странами доступа России к технологиям ИИ, а также недостаточное развитие российских решений в области ИИ, дефицит высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в этой области. Вместе с этим среди обозначенных вызовов - низкий уровень внедрения технологий ИИ в госуправлении, нормативные барьеры, необходимость обеспечения защиты персональных данных при создании и обучении моделей ИИ.

Среди обновленных принципов развития и использования технологий ИИ, обязательные к соблюдению, - прозрачность и объяснимость работы искусственного интеллекта, доступ пользователей к информации об алгоритмах без дискриминации.

Также ставятся задачи по увеличению уровня доверия населения к этим технологиям, который к 2030 году должен вырасти не менее чем до 80% по сравнению с 55% в 2022 году. Вместе с этим ставятся задачи по росту числа выпускников вузов с образованием в сфере ИИ - с 3 тысяч до 15,5 тысяч человек в год.

К концу третьего десятилетия XXI века должен вырасти ежегодный объем оказанных услуг по разработке и реализации решений в области ИИ. Заявлены цифры не менее чем до 60 миллиардов рублей по сравнению с 12 миллиардами рублей в 2022 году. Также планируется увеличить до 95% долю приоритетных отраслей экономики с высокой готовностью к внедрению ИИ.