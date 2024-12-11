Путин заявил, что Россия должна стать лидером по использованию ИИ

Россия должна стать лидером в создании и применении искусственного интеллекта. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент сказал, что государство должно показать пример в использовании технологии ИИ.

Глава государства отметил, что Россия должна на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта. Стране нужно обеспечить проникновение нейросетей во все сферы жизни, сказал Путин.

Президент назвал развитие отечественных технологий искусственного интеллекта одним из условий мировоззренческого суверенитета. Он подчеркнул, что алгоритмы и принципы искусственного интеллекта зависят от ценностей, языка, культуры и интересов людей.

Чтобы определить будущее России, мы должны сами создавать такие технологии, добавил глава государства.

Ранее президент заявлял, что ИИ, кроме решения проблем во многих сферах, поможет преодолеть дефицит рабочих кадров.