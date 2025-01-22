Белоусов обсудил региональную безопасность с президентом Узбекистана

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Узбекистана. Об этом сообщает Минобороны России.

Белоусов находится в Узбекистане с официальным визитом, напомнили в российском оборонном ведомстве.

Стороны дали оценки военно-политической обстановке, сложившейся в Центральной Азии, добавили в МО РФ.

Ранее министр обороны России провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым. По их итогам стороны подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами обеих стран на 2025 год. Также была подписана программа стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном в военной области на 2026-2030 годы.

До этого Белоусов и Халмухамедов в Ташкенте возложили цветы к монументу, посвященному матерям участников Великой Отечественной войны. Эта церемония также прошла в рамках официального визита Андрея Белоусова в Узбекистан.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.