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Белоусов обсудил региональную безопасность с президентом Узбекистана

Андрей Белоусов и Шавкат Мерзиеев дали оценки военно-политической обстановке в Центральной Азии.
2025-01-22 12:45:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил вопросы региональной безопасности с президентом Узбекистана. Об этом сообщает Минобороны России. 

Белоусов находится в Узбекистане с официальным визитом, напомнили в российском оборонном ведомстве. 

Стороны дали оценки военно-политической обстановке, сложившейся в Центральной Азии, добавили в МО РФ. 

Ранее министр обороны России провел переговоры с министром обороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым. По их итогам стороны подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами обеих стран на 2025 год. Также была подписана программа стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном в военной области на 2026-2030 годы. 

До этого Белоусов и Халмухамедов в Ташкенте возложили цветы к монументу, посвященному матерям участников Великой Отечественной войны. Эта церемония также прошла в рамках официального визита Андрея Белоусова в Узбекистан.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#Россия #армия #Узбекистан #Шавкат Мерзиёев #Андрей Белоусов
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