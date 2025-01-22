Белоусов провел переговоры с министром обороны Узбекистана

В Ташкенте министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с узбекистанским коллегой Шухратом Халмухамедовым. В ходе встречи глава российского военного ведомства обратил внимание на тесное взаимодействие двух стран.

«Россия и Узбекистан - стратегические партнеры и давние друзья. Сотрудничество наших государств достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться», - подчеркнул Белоусов.

Министр обороны РФ отметил, что главы России и Узбекистана уделяют большое внимание развитию связей между силовыми ведомствами двух стран.

«Совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе», - добавил Белоусов.

Глава военного ведомства также сообщил, что сегодня будут подписаны План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и Программа стратегического партнерства двух стран в военной области на 2026-2030 годы.

Напомним, министр обороны РФ прибыл в Ташкент накануне. В ходе визита он обсудит вопросы, связанные с обеспечением безопасности в Центрально-Азиатском регионе, военным и военно-техническим сотрудничеством.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.