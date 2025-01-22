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Белоусов: РФ и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

Кроме этого, отметил Андрей Белоусов, подготовлен к подписанию план сотрудничества между ведомствами на 2025 год.
2025-01-22 09:58:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что оборонные ведомства России и Узбекистана подпишут программу военного стратегического партнерства Москвы и Ташкента.

«Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы», - сказал глава российского оборонного ведомства на встрече со своим узбекистанским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

Документы будут подписаны сегодня в Ташкенте. Церемония пройдет в рамках визита Белоусова в Узбекистан.

Российский министр оценил сотрудничество двух стран, отметив, что оно достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться, что важно в современной международной обстановке. Белоусов указал на важность проводимой встречи и подчеркнул, что совместная работа России и Узбекистана влияет на безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

Глава МО РФ поблагодарил узбекистанского коллегу за приглашение и радушный прием, поздравил Халмухамедова с назначением на должность и пожелал успехов в работе. Белоусов отметил, что в составе российской делегации есть руководители организаций, занимающиеся военным и военно-техническим сотрудничеством.

Также министры посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте и возложили венки к монументу «Ода стойкости». Мемориал олицетворяет всех женщин, которые потеряли детей, мужей и близких на фронтах Великой Отечественной войны. Церемония прошла в рамках официального визита Белоусова в Узбекистан.

Upd: план сотрудничества между министерствами на 2025 год и программа стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы подписаны. Подписи под документами поставили Белоусов и Халмухамедов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Россия #армия #Узбекистан #МО РФ #Белоусов
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