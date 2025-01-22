Белоусов и глава МО Узбекистана возложили венки к монументу в Ташкенте

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава МО Узбекистана Шухрат Халмухамедов посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте и возложили венки к монументу «Ода стойкости». Об этом сообщает Минобороны России.

Мемориал посвящен Зульфие Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Женщина потеряла пятерых сыновей в годы Великой Отечественной войны. В МО РФ отметили, что мемориал олицетворяет всех женщин, которые потеряли детей, мужей и близких на фронтах этой войны.

Эта церемония прошла в рамках официального визита Белоусова в Узбекистан.

Ранее Белоусов заявлял, что Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства на 2026-2030 годы, а также план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2025 год. Теперь российское оборонное ведомство официально подтвердило, что документы уже подписаны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.