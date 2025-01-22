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Белоусов и глава МО Узбекистана возложили венки к монументу в Ташкенте

Монумент «Ода стойкости» посвящен женщине, которая потеряла пятерых сыновей в годы Великой Отечественной войны.
2025-01-22 10:18:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов и глава МО Узбекистана Шухрат Халмухамедов посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте и возложили венки к монументу «Ода стойкости». Об этом сообщает Минобороны России. 

Мемориал посвящен Зульфие Закировой, жительнице кишлака Ханабад Зангиатинского района Ташкентской области. Женщина потеряла пятерых сыновей в годы Великой Отечественной войны. В МО РФ отметили, что мемориал олицетворяет всех женщин, которые потеряли детей, мужей и близких на фронтах этой войны. 

Эта церемония прошла в рамках официального визита Белоусова в Узбекистан.

Ранее Белоусов заявлял, что Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства на 2026-2030 годы, а также план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2025 год. Теперь российское оборонное ведомство официально подтвердило, что документы уже подписаны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Великая Отечественная война #Узбекистан #«Мемориал» #Андрей Белоусов #Шухрат Халмухамедов
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