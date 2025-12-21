Поступающие от представителей киевского режима и Европы корректировки в мирный план по урегулированию конфликта на Украине не приближают его завершение. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», - поделился он своим мнением с журналистами.

Напомним, после ряда консультаций с российской стороной, США в середине декабря провели в Берлине переговоры с Украиной и Европой. Сегодня в Майами проходит обмен мнениями между Россией и Соединенными Штатами, посвященный итогам берлинских консультаций.

19 декабря сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговорный процесс по украинскому конфликту как «самый трудный».

В тот же день во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос. Он напомнил о ходе переговорного процесса в Стамбуле, когда украинцы практически парафировали договоренности с Россией, а потом «отказались, выбросили в корзину». В настоящее время, отметил президент, та сторона отказывается от завершения конфликта мирными средствами.