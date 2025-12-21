МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: поправки Киева и Европы в мирный план не приближают урегулирование

Предлагаемые изменения и решения со стороны ЕС и Украины не привносят мира в процесс урегулирования конфликта.
Марина Крижановская 21-12-2025 11:44
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Поступающие от представителей киевского режима и Европы корректировки в мирный план по урегулированию конфликта на Украине не приближают его завершение. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Те положения, которые пытаются вносить европейцы, - они точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира», - поделился он своим мнением с журналистами.

Напомним, после ряда консультаций с российской стороной, США в середине декабря провели в Берлине переговоры с Украиной и Европой. Сегодня в Майами проходит обмен мнениями между Россией и Соединенными Штатами, посвященный итогам берлинских консультаций.

19 декабря сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговорный процесс по украинскому конфликту как «самый трудный».

В тот же день во время прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос. Он напомнил о ходе переговорного процесса в Стамбуле, когда украинцы практически парафировали договоренности с Россией, а потом «отказались, выбросили в корзину». В настоящее время, отметил президент, та сторона отказывается от завершения конфликта мирными средствами.

#Россия #Украина #Европа #Юрий Ушаков #украинский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 