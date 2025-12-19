МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рубио: переговоры по Украине оказались самыми сложными

Госсекретарь США подчеркнул, что мирная сделка может быть заключена только с участием России. Но нужно одобрение и со стороны Киева.
Глеб Владовский 19-12-2025 21:42
© Фото: Andrew Thomas - CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Переговоры по Украине оказались самыми сложными. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

«Я думал, что они будут самыми простыми, а они оказались самыми трудными», - сказал он на пресс-конференции.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон будет прилагать усилия столько, сколько потребуется для урегулирования конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что мирную сделку нельзя будет заключать без участия России. В то же время нужно одобрение и украинской стороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва готова решать возникающие проблемы мирным путем. Глава государства напомнил, что Россия ведет активный диалог с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине.

