Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, возможно ли договориться с украинкой стороной о достижении мира. Согласно его заявлению, такой готовности со стороны Киева в Москве не видят.

«Пока мы действительно не видим такой готовности. Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений», - заявил президент.

В 2022 году, отметил он, киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины.