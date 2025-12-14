МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Майами

Встречу планируется продолжить в субботу и воскресенью по местному времени.
Тимур Юсупов 21-12-2025 01:50
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Спецпредставитель президента Российской Федерации Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал конструктивными, прошедшие в Майами переговоры по Украине. По словам дипломата, диалог со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером продолжится в субботу и воскресенье по местному времени.

«Дискуссии проходят конструктивно. Начались и продолжатся сегодня, и также продолжатся завтра», - сообщил Дмитриев корреспондентам.

Глава РФПИ прибыл в Майами вечером 20 декабря для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На встрече планируется обсудить, каких успехов удалось добиться Штатам в ходе проведенной ими работы с европейцами и украинцами.

#Россия #сша #переговоры #джаред кушнер #Кирилл Дмитриев #Майами #Стивен Уиткофф
