Указ Трампа об ограничении права на гражданство США обжалуют 18 штатов

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства страны по праву рождения, ссылаясь на нарушение положений Конституции США.

«Попытка президента Трампа в одностороннем порядке положить конец гражданству по праву рождения является вопиющим нарушением нашей Конституции», - говорится в заявлении генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина.

По словам, губернатора штата Нью-Джерси Фила Мерфи, многовековая практика выдачи гражданства США является основополагающей для Соединенных Штатов и определяет, что значит «быть американцем». Согласно заявлению, подобный шаг Трампа навредит сотням тысяч американских детей.

Свой протест также выразили представители Калифорнии, Массачусетса, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Мэна, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Северной Каролины, Род-Айленда, Вермонта, Висконсина и Гавайев. Они требуют признать недействительным распоряжение Трампа по этому вопросу.

Напомним, речь идет об указе 47-го президента США, который отменяет автоматическое предоставление гражданства детям, родившихся в Америке, если их мать находилась в стране незаконно, а отец не является гражданином США. Соответствующий указ Трамп подписал сразу же в день своего вступления в должность.

Инаугурация президента США состоялась в понедельник, 20 января. Трамп успел подписать ряд важных указов в первый же день своей работы. Среди них - признание в стране только двух гендеров, выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.