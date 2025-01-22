МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Указ Трампа об ограничении права на гражданство США обжалуют 18 штатов

Власти штатов обвинили Трампа в вопиющем нарушении Конституции США.
Елизавета Кондрикова 2025-01-22 00:51:39
© Фото: Andy Deanhttpimagebroker.com#search Globallookpress

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства страны по праву рождения, ссылаясь на нарушение положений Конституции США.

«Попытка президента Трампа в одностороннем порядке положить конец гражданству по праву рождения является вопиющим нарушением нашей Конституции», - говорится в заявлении генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина.

По словам, губернатора штата Нью-Джерси Фила Мерфи, многовековая практика выдачи гражданства США является основополагающей для Соединенных Штатов и определяет, что значит «быть американцем». Согласно заявлению, подобный шаг Трампа навредит сотням тысяч американских детей.

Свой протест также выразили представители Калифорнии, Массачусетса, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, Мэна, Мэриленда, Мичигана, Миннесоты, Невады, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Северной Каролины, Род-Айленда, Вермонта, Висконсина и Гавайев. Они требуют признать недействительным распоряжение Трампа по этому вопросу.

Напомним, речь идет об указе 47-го президента США, который отменяет автоматическое предоставление гражданства детям, родившихся в Америке, если их мать находилась в стране незаконно, а отец не является гражданином США. Соответствующий указ Трамп подписал сразу же в день своего вступления в должность.

Инаугурация президента США состоялась в понедельник, 20 января. Трамп успел подписать ряд важных указов в первый же день своей работы. Среди них - признание в стране только двух гендеров, выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.

#сша #Дональд Трамп #суд #президент США #указ #Гражданство США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 