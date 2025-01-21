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Трамп назначил временных и.о. глав ключевых ведомств США

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома, который обновил всю информацию о президенте США и новой администрации.
Елизавета Кондрикова 2025-01-21 01:20:01
© Фото: Fabrizio Bensch, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент США Дональд Трамп выбрал временно исполняющих обязанности глав ключевых ведомств в своей администрации, включая шефа Пентагона и госсекретаря, говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома. Речь идет о временно и.о., так как в ближайшие дни ожидается утверждение ранее отобранных Трампом кандидатур в Конгрессе.

Так, и.о. министра обороны станет ветеран ВМС США Роберт Салессес. Должность и.о. госсекретаря получила дипломат Лиза Кенна, которая также известна как экс-посол страны в Перу. Еще одним назначением стал выбор Дэвида Лебрика на пост и.о. министра финансов.

Напомним, в понедельник, 20 января, состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Первые указы, подписанные новым американским президентом, касались как раз кадровых назначений в его офисе.

К данному моменту Трампа со вступлением в должность поздравил президент России Владимир Путин, он также отметил нелегкий предвыборный период республиканца и похвалил того за проявленное мужество.

#сша #Дональд Трамп #конгресс США #инаугурация #администрация президента сша
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