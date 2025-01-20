Все как у Рейгана: чем примечательна инаугурация Трампа

Четыре года назад Капитолий - место крупнейших в стране массовых беспорядков по случаю отказа части сторонников Трампа признать его поражение на выборах. Сегодня он знаменует собой триумфальное возвращение к власти.

Несмотря на объявленный в стране общенациональный траур в связи со смертью Джимми Картера, на время инаугурации Трампа над Капитолием поднимут американский флаг, приспущенный распоряжением Байдена.

Момент принесения президентской присяги, который по традиции проходит на ступенях Капитолия, зрители увидят только в трансляции. По официальной версии, из-за небывалых холодов самую торжественную часть инаугурацию проведут внутри - в Ротонде. В Вашингтоне - минус 11. В последний раз 40 лет назад там проходила инаугурация Рейгана. Всего организаторы разослали 200 тысяч приглашений, но попасть внутрь сможет максимум тысяча зрителей. Занимать очередь они начали еще до восхода солнца.

Сравнение с инаугурацией Рейгана уместно еще и потому, что как и он, Трамп пережил покушение. Сам он незадолго до своей инаугурации пообещал рассекретить архивы, связанные с убийством Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Не исключено, что решение перенести церемонию в помещение в том числе продиктовано и соображениями безопасности. Стрелок-одиночка, если верить заявлениям американских официальных лиц, по-прежнему представляет реальную угрозу для Трампа. В округ Колумбия стянуты 8 тысяч бойцов Национальной гвардии и дополнительно привлечены 4 тысячи полицейских.

«Я думаю, что вы увидите самую масштабную организацию безопасности за всю историю. Периметр охраняется на большом расстоянии, чтобы выявить любые потенциальные проблемы как можно дальше от Капитолийского холма», - говорит бывший агент Секретной службы Чарльз Марино.

Кроме того, это юбилейная, 60-я инаугурация. А Трамп станет старейшим в истории США главой государства, обогнав даже Байдена.

По традиции утром Трамп вместе с семьей посетил службу в церкви Святого Иоанна. После этого с супругой Меланией избранный президент прибыл в Белый дом, где по приглашению Байдена состоялось совместное чаепитие. После этого они вместе отправятся в Конгресс.

К присяге 47-го и одновременно 45-го президента приведет председатель Верховного суда Джон Робертс. Затем Трамп озвучит приоритеты своей политики на ближайшие четыре года. Содержание его речи до последнего держится в секрете. Часть некоторых инициатив Трамп озвучил публично - на митинге перед сторонниками. В том числе он вновь повторил одно из главных предвыборных обещаний - добиться мирного урегулирования мировых кризисов.

«Я закончу войну на Украине. Я предотвращу хаос на Ближнем Востоке. Я предотвращу Третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы близки к ней сейчас», - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп обещает начать самую массовую в историю США депортацию. Его первый срок вошел в историю строительством стены на границе с Мексикой. Теперь он анонсировал создание в США аналога израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». Всего в первый день Трамп может подписать от 50 до 100 указов, рассказал его советник Стивен Мур.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена я отменю в течение нескольких часов после того, как принесу присягу. Вы здорово повеселитесь, наблюдая за этим по телевизору», - заявил Трамп.

Кроме того, речь может пойти о запрете мужчинам участвовать в женских видах спорта. Для сравнения, четыре года назад в день своей инаугурации Трамп подписал лишь один указ - об отмене программы Obamacare.

«Он не из тех, кто будет ждать. Трамп действительно хочет применить стратегию шока и трепета, чтобы добиться своего. Поэтому я думаю, что завтра мы увидим ряд важных указов президента, от вопросов миграции до энергетики. Это его план. Он хочет показать, что он не сонный Джо», - говорит пресс-секретарь Пентагона с 2019 по 2020 год Алисса Фара Гриффин.

Журнал Time вновь изображает Трампа возмутителем спокойствия. На этот раз вопреки традиции он пригласил на инаугурацию зарубежных лидеров. Так, в Вашингтон прилетела премьер Италии Джорджа Мелони. Кроме того, на церемонии будут присутствовать президенты Аргентины, Сальвадора и Эквадора.

Из КНР приедет зампредседателя Хань Чжэн. Индию представит министр иностранных дел. Пока же в сеть попало видео, на котором бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий что-то при помощи телефона пытается выяснить у организаторов.

Устроители инаугурации сообщили о переносе традиционного парада с Пенсильвания-авеню в крытый спортивно-развлекательный центр.

А вместо памятной монеты Трамп выпустил свой мемкойн. Так называют вполне реальную криптовалюту. Ее стоимость только за выходные выросла в 40 раз, а капитализация превысила 15 млрд долларов. Правда, сутки спустя курс мемкойна упал почти в 2 раза - после того, как о создании своей валюты объявила супруга Трампа Мелания.