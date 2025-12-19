В 2025 году в США аннулировали 85 тысяч неиммиграционных виз

За уходящий год власти США аннулировали порядка 85 тысяч виз, которые не относятся к иммиграционным. Кроме этого, в 2025 году подписано семь соглашений о «безопасной третьей стране», чтобы упростить и ускорить депортацию из Соединенных Штатов. Такие данные озвучены в отчете Государственного департамента США за 2025 год.

Кроме этого, за текущий год американские специалисты изъяли в Мексике 350 тонн прекурсоров метамфетамина. На территории Сальвадора что при участии Госдепа изъято 687 килограммов кокаина и уничтожено 32 тысячи гектар кокаиновых плантаций в Перу. Также американцы поработали и на территории Африканского континента - в Танзании они ликвидировали нарколаборатории и изъяли 14 тонн прекурсоров фентанила.

В июне этого года Госдепартамент США решил проверить визы у более чем 55 миллионов иностранцев, чтобы выявить и депортировать нарушителей.

Напомним, во время своей предвыборной кампании в 2024 году и даже ранее действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении бороться с нелегальной миграцией в стране. Придя к власти, он начал масштабные рейды и депортации мигрантов на их родину. В основном это коснулось жителей латиноамериканских стран.