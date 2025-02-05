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Первый самолет с мигрантами отправился из США на базу Гуантанамо

Их выдворили из страны в рамках мер, принятых администрацией президента США, по борьбе с нелегальной иммиграцией.
Виктория Бокий 2025-02-05 05:50:24
© Фото: Rafael Hernandez dpa Global Look Press

Первый самолет с нелегальными мигрантами отправился из США на базу в Гуантанамо. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника Транспортного командования ВС США.

Мигранты были отправлены из страны в рамках мер, принятых президентом США Дональдом Трампом, по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Отмечается, что самолет C-17 вылетел из Эль-Пасо штата Техас с небольшим количеством нелегалов на борту. Далее они отправятся в тюрьму строгого режима.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что массовая депортация мигрантов началась 21 января, на следующий день после инаугурации Трампа.

#сша #Трамп #мигранты #Гуантанамо #депортация
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