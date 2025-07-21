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В Белом доме заявили, что при Трампе арестовали свыше 100 тысяч нелегалов

Кроме того, у полумиллиона незаконных мигрантов были отозваны разрешения на временное пребывание в США.
Ян Брацкий 2025-07-21 00:50:31
© Фото: Mani Albrecht, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Более 100 нелегальных мигрантов были пойманы и арестованы за полгода работы администрации президента США Дональда Трампа. Такие данные привели в Белом доме. Сообщается также, что у полумиллиона иностранцев были отозваны разрешения на временное пребывание в Штатах.

«По указанию президента Трампа, иммиграционно-таможенная служба (ICE) арестовала свыше 100 тысяч незаконных иностранных преступников», - говорится в распространенном сообщении администрации.

Кроме того, власти США добились значительного сокращения притока нелегалов и случаев их последующего освобождения в США до решения суда об экстрадиции. В июне ни один незаконно пересекший границу нелегал не был отпущен на свободу по сравнению с показателем в 27,7 тысячи годом ранее.

Ранее сообщалось, что официальный Вашингтон оказывал давление на лидеров пяти африканских государств, с тем чтобы они приняли у себя депортированных из США мигрантов. Речь о Габоне, Либерии, Мавритании, Сенегале и Гвинее-Бисау.

В качестве благодарности за возможную сговорчивость Белый дом обещал властям этих стран некое улучшение в торговых отношениях.

#в стране и мире #сша #Трамп #мигранты #Белый дом #нелегалы #Департация
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