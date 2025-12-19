Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда сам ездит за рулем инкогнито, но это бывает очень редко. Таким образом он уточнил свои слова на встрече с членами СПЧ о том, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без кортежа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что президент любит водить автомобиль самостоятельно.

«Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее», - объяснил Путин на прямой линии.

По словам главы государства, ему интересно посмотреть не только на трассу, ведущую из загородной резиденции в Кремль, но и на разные районы Москвы.

«Любопытно посмотреть, что происходит вокруг», - признался Путин.

Президент добавил, что лучший способ получения информации о положении дел в стране - такие мероприятия, как «Итоги года».

«Самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода», - сказал Путин.

Ранее Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону - если разговор с незнакомцем заходит о деньгах, нужно сразу класть трубку.