Путин заявил, что иногда сам ездит за рулем инкогнито

Но очень редко.
Дима Иванов 19-12-2025 13:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда сам ездит за рулем инкогнито, но это бывает очень редко. Таким образом он уточнил свои слова на встрече с членами СПЧ о том, что иногда ездит по Москве «по-тихому» без кортежа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда пояснил, что президент любит водить автомобиль самостоятельно. 

«Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее», - объяснил Путин на прямой линии.

По словам главы государства, ему интересно посмотреть не только на трассу, ведущую из загородной резиденции в Кремль, но и на разные районы Москвы.

«Любопытно посмотреть, что происходит вокруг», - признался Путин.

Президент добавил, что лучший способ получения информации о положении дел в стране - такие мероприятия, как «Итоги года».

«Самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода», - сказал Путин.

Ранее Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону - если разговор с незнакомцем заходит о деньгах, нужно сразу класть трубку. 

