Песков рассказал, что Путин любит ездить за рулем

Президент России Владимир Путин любит водить машину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Он водит машину и любит это делать», - рассказал Песков.

Он прокомментировал слова Путина на заседании Совета по правам человека. Тогда глава государства сказал, что не всегда ездит по городу «с мигалками и сигналами». Иногда, поделился президент, он передвигается «по-тихому», без кортежей. При этом он отметил, что видит, в частности, что происходит с доставкой, которая вызывает беспокойство граждан. Глава государства признался, что ему редко удается прогуляться по Москве и он так остро не чувствует эту проблему, но понимает, о чем речь. На ситуацию с курьерами ему указывал, в частности, губернатор Санкт-Петербурга.

Представитель Кремля пояснил, что выражение президента «по-тихому» означает «как все». Но на вопрос о том, могут ли обычные водители, обернувшись, вдруг увидеть президента России, Песков сказал «увидеть вряд ли».

Известно, что Владимир Путин - опытный водитель, стаж которого больше 50 лет. Его первой машиной был «Запорожцем», затем были «Жигули» и «Волга». Он управлял и новинками отечественного автопрома - тремя моделям Lada (Kalina, Vesta, Aura) и Aurus. Президент умеет управлять не только легковыми автомобилями - на открытии Крымского моста он проехал за рулем «Камаза».

На учениях «Запад-2025» Путин вспомнил, как на него чуть не упал мотоцикл. Тогда он использовал термин мотоциклистов «встать на козла» - трюк, в котором при резком ускорении переднее колесо резко поднимается в воздух, а заднее остается на земле. По словам президента, однажды его мотоцикл полетел «козлом» вверх и перевернулся, он успел увернуться от «стального коня» в последнюю секунду.

По словам Пескова, российский лидер передвигается сам за рулем по территории своих резиденций. Периодически его пассажирами становятся высокие зарубежные гости. Главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана могли прокатиться таким образом с Путиным и в подмосковном Ново-Огареве, и в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

До этого Песков рассказывал, что президент России, передвигаясь по городу не в кортеже, может и сам садиться за руль. На вопрос, садится ли президент сам за руль или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение, его пресс-секретарь ответил: «по-разному».