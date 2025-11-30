МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок

По словам президента, он видит, что происходит на дорогах с доставкой, которая вызывает беспокойство граждан.
Владимир Рубанов 09-12-2025 18:23
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин рассказал, что не всегда перемещается по Москве с мигалками. По его словам, иногда он ездит «по-тихому», без всяких кортежей, и видит, в частности, что происходит с доставкой, которая вызывает беспокойство граждан. Так президент отреагировал на просьбу члена СПЧ Марины Ахмедовой упорядочить движение электровелосипедов.

Глава государства признался, что ему редко удается прогуляться по Москве и он так остро не чувствует эту проблему, но понимает, о чем речь. На ситуацию с курьерами ему указывал, в частности, губернатор Санкт-Петербурга. Он отмечал, что на рынке труда есть дисбалансы, и доставщики зарабатывают больше, чем рабочие на заводах.

Президент подчеркнул, что движение на улицах городов должно быть отрегулировано. Путин сказал, что даст дополнительные поручения МВД и попросит мэров городов и руководителей регионов сделать соответствующие предложения.

Задававшая вопрос журналистка попросила президента отнести скоростные и мощные средства передвижения к мопедам и обязать их водителей проходить экзамен на право управления.

Ранее в Санкт-Петербурге запретили нанимать иностранцев на работу курьерами и водителями такси. В администрации считают, что это повысит качество услуг, безопасность и создаст рабочие места для россиян. Губернатор Александр Беглов объяснил меры необходимостью защитить рынок труда для граждан страны.

#Владимир Путин #Дорожное движение #Доставка #курьеры #СПЧ #электровелосипеды
