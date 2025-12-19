Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону

Мошенничество никуда не делось, и как только с вами кто-то начинает говорить о деньгах или имуществе, то сразу же кладите трубку. Такой совет гражданам России дал президент Владимир Путин.

«Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому как только с вами кто бы то ни был и каким бы голосом человек не говорил вам, учитывая возможности искусственного интеллекта это особенно опасно, как только начинает говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же. Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить», - призвал глава государства.

А все проблемы следует решать при посещении банков при личном посещении. Резюмируя, президент призвал каждого россиянина ни с кем и никогда не обсуждать вопросов, связанных с имуществом и деньгами.

В марте этого года Путин призывал как можно скорее решить проблему с кибермошенничеством. Аферисты, сказал он, наносят огромный ущерб гражданам и государству, а интернет-мошенничество выросло до недопустимых размеров.