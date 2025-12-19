МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону

Президент призвал немедленно класть трубку телефона, как только на том конце провода заходит речь про имущество или денежные средства.
Марина Крижановская 19-12-2025 13:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мошенничество никуда не делось, и как только с вами кто-то начинает говорить о деньгах или имуществе, то сразу же кладите трубку. Такой совет гражданам России дал президент Владимир Путин.

«Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому как только с вами кто бы то ни был и каким бы голосом человек не говорил вам, учитывая возможности искусственного интеллекта это особенно опасно, как только начинает говорить о деньгах и каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же. Даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить», - призвал глава государства.

А все проблемы следует решать при посещении банков при личном посещении. Резюмируя, президент призвал каждого россиянина ни с кем и никогда не обсуждать вопросов, связанных с имуществом и деньгами.

В марте этого года Путин призывал как можно скорее решить проблему с кибермошенничеством. Аферисты, сказал он, наносят огромный ущерб гражданам и государству, а интернет-мошенничество выросло до недопустимых размеров.

#Владимир Путин #Мошенники #телефонные мошенники #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 