Путин: город Димитров полностью окружен

Город Димитров - важный плацдарм ВСУ в ДНР - полностью окружен. Подразделения ВС РФ взяли населенный пункт под контроль на 50%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами», - подчеркнул глава государства.

Путин также рассказал о безуспешных попытках украинских боевиков вернуть хотя бы часть Красноармейска. Противник несет серьезные потери и успеха не добивается, подчеркнул президент.