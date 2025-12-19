ВС РФ нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов за неделю

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли по объектам на Украине один массированный и шесть групповых ударов. Об этом говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, удары были нанесены в период с 13 по 19 декабря в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. По данным Минобороны, применялось высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В результате ударов, по утверждению Минобороны, были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная и портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ. Кроме того, сообщается о поражении центра сборки и испытаний безэкипажных катеров, цехов производства и мест хранения ударных беспилотников, складов горючего и боеприпасов, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Накануне Минобороны РФ отчиталось об установлении контроля над Герасимовкой в Днепропетровской области. По данным ведомства, населенный пункт удалось занять подразделениям группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.