ВС РФ нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов за неделю

Удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
19-12-2025 11:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли по объектам на Украине один массированный и шесть групповых ударов. Об этом говорится в недельной сводке Министерства обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, удары были нанесены в период с 13 по 19 декабря в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре на территории России. По данным Минобороны, применялось высокоточное оружие, в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

В результате ударов, по утверждению Минобороны, были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, а также транспортная и портовая инфраструктура, задействованная в интересах ВСУ. Кроме того, сообщается о поражении центра сборки и испытаний безэкипажных катеров, цехов производства и мест хранения ударных беспилотников, складов горючего и боеприпасов, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Накануне Минобороны РФ отчиталось об установлении контроля над Герасимовкой в Днепропетровской области. По данным ведомства, населенный пункт удалось занять подразделениям группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #массированный удар #зона СВО #групповой удар
