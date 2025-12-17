МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».
17-12-2025 12:14
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на 17 декабря.

По данным оборонного ведомства, в ходе боев в этом районе было нанесено поражение подразделениям механизированной и штурмовой бригад ВСУ, а также трем штурмовым полкам и бригаде территориальной обороны. Бои, как сообщается, велись в районах населенных пунктов Андреевка и Гавриловка в Днепропетровской области, а также Терноватое, Гуляйполе и Косовцево в Запорожской области.

Как утверждает Минобороны, суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 235 военнослужащих. Также ведомство сообщило о выведении из строя бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий, включая гаубицу М777 американского производства.

В сводке также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают боевые действия против окруженных украинских сил в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров в Донецкой Народной Республике. По утверждению Минобороны, ведется зачистка населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино от разрозненных групп ВСУ.

Кроме того, заявляется о нанесении ударов оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по объектам, которые, по данным Минобороны, используются в интересах украинских вооруженных формирований. В числе целей названы центр сборки и испытаний безэкипажных катеров Главного управления разведки Украины, объекты транспортной инфраструктуры, цеха сборки ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В сводке также говорится, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 180 беспилотников самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#МО РФ #Днепропетровская область #СВО #Герасимовка
