Подразделения группировки войск «Восток», развивая наступление в Днепропетровской области, взяли под огневой контроль основные маршруты снабжения ВСУ в районе поселка Покровское - ключевого логистического узла украинских сил. Об этом в разговоре с корреспондентом Андреем Вакулой рассказал штурмовик с позывным Мопед.

«Там командные пункты, также склады с боеприпасами, с продовольствием. Но все пути к этому Покровскому уже находятся под нашим контролем», - пояснил он.

Наступление велось после освобождения сел Песчаное и Герасимовка, расположенных вдоль реки Гайчур. Плацдарм для атаки расчищали артиллерия и операторы беспилотников. Уничтожались опорные пункты, линии окопов, пункты управления БПЛА, в воздухе сбивали вражеские гексакоптеры. Как сообщает корреспондент, подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й армии в ходе боев ликвидировали более сотни украинских военнослужащих.

Штурм осложняли открытые участки местности, которые приходилось преодолевать под угрозой артиллерийского огня. Однако погодные условия - туман и снег - снизили активность украинских беспилотников и помогли наступающим. Для быстрого маневра бойцы использовали мотоциклы, а затем форсировали реку с полным боекомплектом.

«Речка - она не такая глубокая, но сложность в том, что при себе имеется боекомплект, автомат. Это все приходилось поднимать, нести. Переждали, артиллерия там сильно не работала, "птички" как-то подутихли», - сказал штурмовик с позывным Космос.

После взятия Песчаного российские подразделения без паузы продолжили движение к Герасимовке. Населенные пункты, фактически превращенные в руины, были заняты в результате охвата с нескольких направлений, в том числе с тыла. По словам штурмовиков, часть украинских бойцов пыталась отойти, однако подверглась минометному обстрелу со стороны собственных подразделений.

«Командир был. Слышно было, как он орал на них. И мы к ним подлезть не могли, и они уйти не могли. Со стороны противника начался минометный обстрел. Но почему-то не по нам старались работать, а старались по своим бить», - поделился стрелок с позывным Время.

Закрепление на западном берегу Гайчура позволило группировке «Восток» подойти к Покровскому - до поселка остается менее 10 километров. Через Покровское проходит трасса Донецк - Запорожье, и его потеря может серьезно осложнить логистику ВСУ.

По данным бойцов, украинские формирования испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия, а попытки переброски резервов и ротации с севера регулярно срываются артиллерией и беспилотной авиацией. В то же время подразделения группировки «Восток» продолжают наступление и в Запорожской области - в Гуляйполе идут бои в городской застройке, где штурмовые группы продвигаются к центру населенного пункта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.