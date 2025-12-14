МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Группировка «Восток» перерезала пути снабжения ВСУ в районе Покровского

Как отмечают военнослужащие, все дороги к этому населенному пункту уже находятся под огневым контролем российских подразделений.
Андрей Вакула 19-12-2025 10:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток», развивая наступление в Днепропетровской области, взяли под огневой контроль основные маршруты снабжения ВСУ в районе поселка Покровское - ключевого логистического узла украинских сил. Об этом в разговоре с корреспондентом Андреем Вакулой рассказал штурмовик с позывным Мопед.

«Там командные пункты, также склады с боеприпасами, с продовольствием. Но все пути к этому Покровскому уже находятся под нашим контролем», - пояснил он.

Наступление велось после освобождения сел Песчаное и Герасимовка, расположенных вдоль реки Гайчур. Плацдарм для атаки расчищали артиллерия и операторы беспилотников. Уничтожались опорные пункты, линии окопов, пункты управления БПЛА, в воздухе сбивали вражеские гексакоптеры. Как сообщает корреспондент, подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й армии в ходе боев ликвидировали более сотни украинских военнослужащих.

Штурм осложняли открытые участки местности, которые приходилось преодолевать под угрозой артиллерийского огня. Однако погодные условия - туман и снег - снизили активность украинских беспилотников и помогли наступающим. Для быстрого маневра бойцы использовали мотоциклы, а затем форсировали реку с полным боекомплектом.

«Речка - она не такая глубокая, но сложность в том, что при себе имеется боекомплект, автомат. Это все приходилось поднимать, нести. Переждали, артиллерия там сильно не работала, "птички" как-то подутихли», - сказал штурмовик с позывным Космос.

После взятия Песчаного российские подразделения без паузы продолжили движение к Герасимовке. Населенные пункты, фактически превращенные в руины, были заняты в результате охвата с нескольких направлений, в том числе с тыла. По словам штурмовиков, часть украинских бойцов пыталась отойти, однако подверглась минометному обстрелу со стороны собственных подразделений.

«Командир был. Слышно было, как он орал на них. И мы к ним подлезть не могли, и они уйти не могли. Со стороны противника начался минометный обстрел. Но почему-то не по нам старались работать, а старались по своим бить», - поделился стрелок с позывным Время.

Закрепление на западном берегу Гайчура позволило группировке «Восток» подойти к Покровскому - до поселка остается менее 10 километров. Через Покровское проходит трасса Донецк - Запорожье, и его потеря может серьезно осложнить логистику ВСУ.

По данным бойцов, украинские формирования испытывают дефицит боеприпасов и продовольствия, а попытки переброски резервов и ротации с севера регулярно срываются артиллерией и беспилотной авиацией. В то же время подразделения группировки «Восток» продолжают наступление и в Запорожской области - в Гуляйполе идут бои в городской застройке, где штурмовые группы продвигаются к центру населенного пункта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#наш эксклюзив #покровское #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 