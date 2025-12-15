МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России покупатель впервые выиграл дело по «схеме Долиной»

Важный прецедент был зафиксирован в Москве.
Константин Денисов 15-12-2025 00:40
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В России зафиксирован первый прецедент победы в суде покупателя в сделке с квартирой по «схеме Долиной». Об этом сообщает Life.

В Москве мужчина приобрел квартиру на Савинской набережной за 20 млн рублей. Он покупал жилье для своего сына.

Продавцом выступила 78-летняя пенсионерка, которая спустя некоторое время подала в суд, заявив, что стала жертвой мошенников. Однако на сделке по передаче права собственности присутствовал врач, который вынес заключение о дееспособности женщины.

В результате суд встал на сторону покупателя. Позже в рамках разбирательства правоохранительными органами был задержан дроппер.

В 2024 году народная артистка России Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Долгие судебные разбирательства привели стороны в Верховный суд РФ.

Долина пообещала вернуть деньги Лурье, однако покупательница не поверила словам певицы и потребовала возврата жилья. Позже сама Долина подала иск, в котором сообщила, что Лурье не проявила даже малейшей осмотрительности, несмотря на наличие обстоятельств, указывавших на «явное искажение воли истца».

#в стране и мире #недвижимость #сделка #суд #квартира #Мошенники #жилье #Лариса Долина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 