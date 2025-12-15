В России покупатель впервые выиграл дело по «схеме Долиной»

В России зафиксирован первый прецедент победы в суде покупателя в сделке с квартирой по «схеме Долиной». Об этом сообщает Life.

В Москве мужчина приобрел квартиру на Савинской набережной за 20 млн рублей. Он покупал жилье для своего сына.

Продавцом выступила 78-летняя пенсионерка, которая спустя некоторое время подала в суд, заявив, что стала жертвой мошенников. Однако на сделке по передаче права собственности присутствовал врач, который вынес заключение о дееспособности женщины.

В результате суд встал на сторону покупателя. Позже в рамках разбирательства правоохранительными органами был задержан дроппер.

В 2024 году народная артистка России Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Долгие судебные разбирательства привели стороны в Верховный суд РФ.

Долина пообещала вернуть деньги Лурье, однако покупательница не поверила словам певицы и потребовала возврата жилья. Позже сама Долина подала иск, в котором сообщила, что Лурье не проявила даже малейшей осмотрительности, несмотря на наличие обстоятельств, указывавших на «явное искажение воли истца».