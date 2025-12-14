МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Прощание с послом в КНДР Мацегорой пройдет в Москве 16 декабря

Прощание пройдет в Центральной клинической больнице в столице в 11 часов утра по московскому времени.
Дарья Ситникова 14-12-2025 05:09
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Прощание с послом России в Пхеньяне Александром Мацегорой состоится 16 декабря в Центральной клинической больнице в Москве. Об этом сообщило посольство России в КНДР в своем Telegram-канале.

«Прощание с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А. И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года в 11:00 мск в зале прощаний Центральной клинической больницы», - указано в сообщении.

Шестого декабря не стало дипломата на 71-м году жизни. Причина его смерти не называется. В МИД РФ выразили соболезнования родным и близким покойного. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что выдающийся дипломат и патриот способствовал укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, где выразил соболезнования посольству РФ. Российский лидер,в свою очередь, рассказал, что благодаря усилиям дипломата успешно решались вопросы, связанные с участием военных КНДР в освобождении Курской области.

#Россия #КНДР #Посол РФ #прощание #соболезнования #Александр Мацегора
