МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной посла России

Лидер КНДР направил телеграмму с соболезнованием президенту России.
Дарья Ситникова 09-12-2025 01:02
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press, Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования посольству России в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству РФ по смерти товарища Мацегоры», - сообщает радиостанция.

В МИД РФ вчера, восьмого декабря, сообщили, что скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора. Дипломат умер шестого декабря на 71-м году жизни. Причина его смерти не названа.

Мацегора имел ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2019 года. Выдающийся дипломат и патриот способствовал укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.

#Россия #в стране и мире #Путин #КНДР #Ким Чен Ын #Александр Мацегора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 