Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной посла России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования посольству России в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству РФ по смерти товарища Мацегоры», - сообщает радиостанция.

В МИД РФ вчера, восьмого декабря, сообщили, что скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора. Дипломат умер шестого декабря на 71-м году жизни. Причина его смерти не названа.

Мацегора имел ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2019 года. Выдающийся дипломат и патриот способствовал укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР.