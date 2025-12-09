Путин: благодаря Мацегоре решались вопросы участия бойцов КНДР в боях под Курском

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью российского посла в КНДР Александра Мацегоры подчеркнул, что благодаря усилиям дипломата успешно решались вопросы, связанные с участием военных КНДР в освобождении Курской области. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Невозможно переоценить его личный вклад в развитие отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой», - говорится в сообщении президента России.

Путин подчеркнул, что на посту посла в КНДР Мацегора способствовал качественному наращиванию многопланового сотрудничества со страной, которая является для России важнейшим партнером и союзником. Президент отметил, что во многом благодаря усилиям посла успешно решались вопросы, связанные с участием военного контингента КНДР в освобождении территорий Курской области от боевиков киевского режима.

Путин выразил соболезнования семье посла, назвав его уход «невосполнимой потерей» для российской внешней политики. Он отметил высочайший профессионализм дипломата, за свои заслуги награжденного орденами Александра Невского и Дружбы, а также госнаградой КНДР - орденом Дружбы I степени.

«Александр Иванович был настоящим патриотом и гражданином России», - написал Путин.

Ранее сообщалось, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России, где выразил соболезнования в связи со смертью Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

В МИД РФ 8 декабря сообщили, что скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора. Дипломат умер 6 декабря на 71-м году жизни.