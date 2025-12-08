Посол России в КНДР Александр Мацегора умер на 71-м году жизни

Скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Корейской Народно-Демократической Республике Александр Мацегора. Об этом сообщил МИД РФ.

Дипломат умер 6 декабря на 71-м году жизни, говорится в сообщении. Причина его смерти не названа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что выдающийся дипломат и патриот способствовал укреплению стратегического партнерства между Россией и КНДР. В министерстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

Мацегора имел ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2019 года. Награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.