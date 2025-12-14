МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ООН призвали освободить танкер, который захватили США

Группа призывает к уважению суверенных прав Венесуэлы в отношении ее морской и торговой деятельности, а также немедленно освободить судно и экипаж.
Дарья Ситникова 14-12-2025 04:51
© Фото: X/Updatenewsroom

Группа друзей в защиту Устава ООН осудила действия США после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, тем самым призвав незамедлительно освободить судно и его экипаж. Об этом сообщили в коммюнике, текст которого опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

«Группа призывает, с одной стороны, к полному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении ее морской и торговой деятельности, а с другой - к немедленному освобождению судна и его груза, а также любого задержанного персонала», - указано в материале.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате американскими военными крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Захваченное судно находится под американскими экономическими санкциями. Генпрокурор США Пэм Бонди отмечала, что власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана.

После случившегося состоялся телефонный разговор президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро. Российский лидер поддержал курс правительства его коллеги. В свою очередь, Мадуро назвал Путина другом и «старшим братом» Венесуэлы.

Военное издание War Zone позднее сообщило, что США планируют направить истребители F-35 с целью участия в операции «Южное копье» в Карибском море из-за эскалаций отношений с Венесуэлой. Помимо истребителей F-35, США перебрасывают и другие авиационные средства, включая самолеты боевого поиска и спасения, а также самолеты-заправщики.

