Генпрокурор США опубликовала видео захвата танкера у берегов Венесуэлы

На кадрах видно, как с зависшего над танкером вертолета по спусковым тросам на палубу быстро спускаются вооруженные люди.
Дарья Ситникова 11-12-2025 04:08
© Фото: X/Updatenewsroom

Появились видео захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Их опубликовала генпрокурор США Пэм Бонди в социальной сети Х.

На видео можно заметить, как из вертолета, зависшего над судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Они же показаны с взведенными автоматами, которые сначала наводят на рубку, а потом и заходят в нее, пишет Life.

Президент США Дональд Трамп еще в среду заявил о захвате американскими военными крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Сообщается также, что захваченное судно находится под американскими экономическими санкциями. Сама генпрокурор отмечала, что власти США подозревают, что захваченный танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана.

#в стране и мире #сша #венесуэла #танкер #Захват #бонди
