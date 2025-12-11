Генпрокурор США опубликовала видео захвата танкера у берегов Венесуэлы

Появились видео захвата крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Их опубликовала генпрокурор США Пэм Бонди в социальной сети Х.

На видео можно заметить, как из вертолета, зависшего над судном, спускаются по тросам вооруженные люди. Они же показаны с взведенными автоматами, которые сначала наводят на рубку, а потом и заходят в нее, пишет Life.

Президент США Дональд Трамп еще в среду заявил о захвате американскими военными крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Сообщается также, что захваченное судно находится под американскими экономическими санкциями. Сама генпрокурор отмечала, что власти США подозревают, что захваченный танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана.