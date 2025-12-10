МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил о захвате танкера у берегов Венесуэлы

Захваченное судно находилось под американскими экономическими санкциями.
Ян Брацкий 10-12-2025 23:52
© Фото: CNPAd Media Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о захвате американскими военными крупного нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», - заявил он в Белом доме.

Сообщается также, что захваченное судно находится под американскими экономическими санкциями. Эскалация напряженности между Вашингтоном и Каракасом происходит с августа. Тогда Штаты отправили к берегам Боливарианской республики три военных корабля. По официальной версии - для борьбы с наркокартелями и поставками зелья в США по морю. Неофициальная - для оказания давления на лидера страны Николаса Мадуро, чтобы побудить его уйти с поста.

После уничтожения нескольких лодок, которые США сочли транспортном контрабандистов, Трамп пригрозил ударами по наземным целям в Латинской Америке. Позже глава белого дома и вовсе заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

