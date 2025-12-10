Песков: Путин может и сам сесть за руль, передвигаясь не в кортеже

Президент России Владимир Путин, передвигаясь по городу не в кортеже, может и сам садиться за руль. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По-разному», - ответил он на вопрос, садится ли президент сам за руль или же просто едет в машине, для которой не перекрывается движение.

Владимир Путин ранее рассказал, что не всегда перемещается по Москве с мигалками. По его словам, иногда он ездит «по-тихому», без всяких кортежей, и видит, в частности, что происходит с доставкой, которая вызывает беспокойство граждан.

Российский лидер подчеркнул, что движение на улицах городов должно быть отрегулировано. Путин сказал, что даст дополнительные поручения МВД и попросит мэров городов и руководителей регионов сделать соответствующие предложения.